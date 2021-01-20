Новый президент США намерен решать сегодняшние и завтрашние вызовы, которые будут возникать перед мировым сообществом.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обещает, что США на международной арене будут сильным и надежным партнером.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал после принятия присяги президента США на ступеньках Капитолия в Вашингтоне.

В частности, президент США подчеркнул, что мир наблюдает за тем, что происходит сегодня.

"Поэтому вот мое сообщение для тех, кто за пределами наших границ: Америку испытывают, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром. Не для того, чтобы решать вчерашние вызовы, а сегодняшние и завтрашние вызовы", - подчеркнул Байден.

Он заверил, что США "будут сильным и надежным партнером ради мира, прогресса и безопасности".

Читайте такжеПрезидент Байден после принятия присяги заявил о важности объединения страны

Инаугурация президента США: что известно

Сегодня, 20 января, состоялась инаугурация президента США - Джо Байден в Вашингтоне принес присягу и начал исполнять обязанности президента.

Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения в этой должности.

Действующий президент США Дональд Трамп, который сегодня завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии инаугурации.

Таким образом, он не встречал Джо Байдена в Белом доме перед официальной церемонией инаугурации. Трамп вместе со своей женой Меланией отправился в курортный городок Палм-Бич (штат Флорида) и пропустит инаугурацию 46-го президента США Джо Байдена в Вашингтоне.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко