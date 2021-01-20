Также в "СН" озвучили ожидания от новой администрации США.

Украина ожидает статуса главного союзника США вне НАТО. А тот факт, что глава Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного американского президента Джо Байдена, не имеет никакого значения.

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Такое мнение "Обозревателю" озвучила народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Верещук. "Это не является никаким сигналом, ведь там не будет и других лидеров из-за пандемии и внутренней ситуации. Нам нужен полноценный государственный визит", – подчеркнула она.

По ее словам, инаугурация является "церемониалом", что не предполагает обсуждения тех или иных вопросов: "Как по мне, это лишь зря потраченное время, хотя, несомненно, определенный символизм в этом был".

Верещук добавила, что при новой администрации США Украина может рассчитывать на расширение сотрудничества, прежде всего в военном и безопасностном секторе.

"Мы ожидаем статуса главного союзника США вне НАТО, а также ряда других направлений, в том числе и по техническому сотрудничеству, в том числе по летальному оружию, мы увеличиваем закупки. Особую надежду я возлагаю на оборонный сектор", – подытожила нардеп.

Инаугурация Байдена

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 12:00 (19:00 по Киеву) 20 января.

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Автор: Андрей Василюк