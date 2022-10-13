Политолог заявил, что бизнесмену заплатили "большие бабки".

Москва могла подкупить американского бизнесмена Илона Маска, который на днях оскандалился в сети выгодными России предложениями, как закончить войну в Украине.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский на YouTube-канале Фейгин Live.

По его словам, сначала сам он был уверен, что Маска могла соблазнить некая агент КГБ.

"Это КГБистский текст… Что оригинального в этом тексте? Он же под копирку. То же самое сейчас произносят такие мировые знаменитости, как Орбан, Трамп, Папа Римский", – заявил Пионтковский.

"Через несколько дней более циничные мои коллеги меня поправили: "Вы же помните, что у Маска какие-то серьезные финансовые проблемы были?"… Есть зафиксированный в открытых источниках громадный взнос неизвестного иностранного инвестора в несколько миллиардов долларов. Так что, никакой не агент. И, возможно, даже сексуальная ориентация у него совсем другая, как сейчас модно, а просто бабки, очень большие", – добавил публицист.

Илон Маск и его "мирный план" для Украины

3 октября Илон Маск в своем Twitter предложил якобы свою версию "мирного договора" между Украиной и Россией.

В частности, бизнесмен предложил провести повторные "выборы" под контролем ООН на захваченных россиянами украинских территориях.

На "мирный план" Маска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал опрос: "Какой Илон Маск вам нравится больше?" с двумя вариантами ответа: "Тот, который поддерживает Украину" или "Тот, который поддерживает Россию".

Вас также могут заинтересовать новости: