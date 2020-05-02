"У меня не будет дома": Илон Маск решил продать почти все имущество

Миллиардер также признался, что его беременная девушка Граймс очень злится из-за такого решения.

Миллиардер Илон Маск решил распродать почти все свое имущество.

Об этом он сообщил в пятницу, 1 мая, в своем аккаунте в Twitter.

"Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - написал он.

При этом Маск не объяснил, как пришел к такому решению.

Миллиардер также признался, что его беременная девушка Граймс очень злится из-за такого решения.

Кроме того, Маск заявил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой.

По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает 39,7 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выступил против строгих карантинных ограничений, введенных в США в связи с пандемией коронавируса.