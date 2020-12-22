Самая большая из оппозиционных партий - Сербская демократическая - заявляет, что все причастные к делу украинской иконы должны уйти в отставку.

В Республике Сербской, которая является составной частью Боснии и Герцеговины, сербская оппозиция требует освобождения от должности председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика после передачи украинской иконы министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Об этом сообщает портал новостей Balkan Insight.

В частности, отмечается, что, хотя ни Додик, ни его партия "Альянс независимых социал-демократов" до сих пор не комментировали историю с украинской иконой, оппозиционные политические лидеры в Республике Сербской выражают требование об отставке Додика.

"Единственный правильный путь - это отставка, отказ от должности, занимая которую он очевидно не знает, как действовать, и спасти нас от большего позора", - заявил лидер партии Демократический прогресс Бронислав Боренович.

"Ряд ошибок, разочарований и злоупотреблений должностью достиг своей кульминации со скандалом, когда он подготовил подарок российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову", - подчеркнул Боренович и отметил, что Додик не представляет себя лично, а преимущественно сербское образование в Боснии - Республику Сербскую.

В то же время самая большая из оппозиционных партий - Сербская демократическая - заявляет, что все причастные к делу украинской иконы должны уйти в отставку. Лидер этой партии Мирко Сарович надеется, что на этот раз виновным не удастся избежать ответственности, поскольку это дело оставляет "отпечаток на всей нашей нации".

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Как отмечает издание, хотя еще не установлено, как икона попала в Республику Сербскую, десятки боснийских сербов воевали на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины и откровенно пророссийский Додик отстаивал их дело.

Подарок Лаврову: что произошло

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону. После чего в посольстве Украины в БиГ потребовали объяснений от Министерства иностранных дел Республики, как икона попала в страну.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы, которую подарили главе российского МИД Лаврову, из Украины в Боснию и Герцеговину.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла производство.

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Автор: Виталий Саенко