По словам диктатора, сейчас Беларусь находится в сложнейшей ситуации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы получала предложения от западных политиков, где речь шла об отказе от сотрудничества с Россией и вступлении в войну на стороне Украины. Об этом он сказал на "Республиканском педагогическом совете", который состоялся 27 августа, его слова цитирует президентский портал.

Лукашенко прибыл на это мероприятие, чтобы пообщаться относительно проблем с набором абитуриентов в университеты страны. Однако решил поговорить о политике и отметил, что Беларусь находится в очень сложной ситуации. По его словам, главной задачей сейчас является сохранение любой ценой "суверенности и независимости".

"Нам сейчас советуют, подбрасывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай здесь отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А до той границы мы войска НАТО под Смоленск заведем". Доходит и до этого. Мне сегодня вносят предложения со всех сторон, которые мы принять не можем на 99%. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, в какой мы обстановке, в какой ситуации живем", - пожаловался белорусский диктатор. Видео дня

Последние заявления Лукашенко

Ранее Александр Лукашенко заявил, что цель "Специальной военной операции" (так россияне называют войну в Украине - УНИАН) уже достигнута. Он добавил, что в Украине уже нет "нациков".

Также самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что Украина сформировала для нападения на Курскую область мощные силы с участием наемников, а именно поляков. По его словам, Беларусь и РФ видят, откуда из западных стран может быть осуществлена агрессия против "Союзного государства".

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