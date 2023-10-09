В здание было прямое попадание.

Террористы ХАМАС ударили по мечети имени Кадырова в израильском Абу-Гош, что под Иерусалимом.

Как сообщает Министерство иностранных дел Израиля, здание мечети пострадало в результате атаки палестинских боевиков 9 октября.

Скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров открыл мечеть имени своего отца в 2014 году. По одной из версий, здесь обитает диаспора, которая является потомками чеченцев, переселившихся на территорию империи Османа еще в 16 веке.

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На строительство ушло около 10 миллионов долларов. Из них 6 поступили от чеченского правительства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, утром 7 октября произошла крупнейшая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Через пять часов после атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил обращение к гражданам, в котором заявил, что идет "не операция, не эскалация, это война". Он также объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС.

8 октября Нетаньяху заявил об окончании первой фазы войны и предупредил, что она будет длительной и тяжелой. ЦАХАЛ объявила сектор Газа закрытой военной зоной и нанесла по ней многочисленные удары.

9 октября главный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе, в которые вторглись боевики.

Кроме этого, министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полную блокаду Газы. Прекращены поставки продуктов, воды, электроэнергии.

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