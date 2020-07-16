Хакеры взломали аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса в Twitter
Хакеры взломали более полсотни популярных Twitter-аккаунтов, на которых разместили сообщения с обещанием удвоить любую сумму биткоинов, присланную пользователями на определенный адрес.
Читайте такжеПользователи Microsoft из 62 стран стали жертвами фишингаОб этом пишет ТСН со ссылкой на CNBC.
Жертвами киберпреступников, в частности, стали страницы основателя Microsoft Билла Гейтса, владельца SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффри Безоса, экс-президента США Барака Обамы, компании Apple, рэпера Канье Уэста и другие.
Отмечается, что пользователи переслали хакерам более 12 биткоинов (по текущему курсу это более 110 тысяч долларов).
В Twitter отреагировали на кибератаку и временно заблокировали все взломанные аккаунты.
«Нам известно об инциденте с безопасностью, - отметили в компании. - Мы проводим расследование и принимаем меры для того, чтобы все исправить. Мы обновим всех в ближайшее время».
В результате взлома акции Twitter упали на 4%. По словам экспертов, это одна из самых масштабных атак на соцсеть за время ее существования.
Большинство твитов о криптовалюте удалось удалить, однако, некоторые аккаунты подвергаются атаке повторно.
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