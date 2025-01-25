Атака нарушила работу нескольких операторов связи и интернета.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) провели масштабную кибератаку на системы одного из крупнейших в РФ мобильных и интернет-операторов, который задействован в войне против Украины - компанию "МегаФон".

В результате атаки в течение всей пятницы 24 января клиенты компании имели проблемы со связью и интернетом. Об этом УНИАН сообщили источники в разведке.

Отмечается, что со вчерашнего утра жители Москвы, Санкт-Петербурга и многих центральных регионов РФ начали жаловаться на перебои с мобильной связью, интернетом, а также на плохую работу многих мобильных сервисов и приложений. Уже через несколько часов в "Роскомнадзоре" подтвердили "сбой в инфраструктуре компании МегаФон".

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Впоследствии российские медиа назвали истинную причину отсутствия связи и интернета - "результативная ковровая DDoS-атака на МегаФон". В самой компании заявили, что их сеть якобы работает "штатно", но "возможные проблемы с доступом происходят по независящим от нас причинам".

Впрочем, как стало известно из источников в украинской разведке, успешная "ковровая атака" нарушила работу не только "Мегафона", но и операторов связи и интернета "Yota", "NetByNet"и лишила временного доступа россиян к интернет-ресурсам и сервисам, таким как Steam, Twitch, Discord, которые активно используются российской армией и вражескими спецслужбами для агрессии против Украины.

Атаки России украинскими спецслужбами

Беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ минувшей ночью отработали по мощностям Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Кроме того дроны СБУ и ССО "посетили" нефтеперекачивающую станцию "Рязань" и на рязанскую ТЭЦ.

На оккупированной территории Запорожской области воины подразделений Главного управления разведки обнаружили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" и уничтожили вместе с обслугой.

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