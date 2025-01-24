Захватчики пытались спасти оборудование, но украинские разведчики не оставили им шансов.

На оккупированной территории Запорожской области воины подразделений Главного управления разведки обнаружили российскую радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь" и уничтожили вместе с обслугой.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Рекламируя эту антенну, оккупанты уверяли, что она может одновременно зафиксировать 31 цель, ориентирована исключительно на воздушные цели и ее не видно даже "с пяти метров", что делает ее идеальной для высадки в тылу.

Именно такую ​​идеальную цель обнаружили ГУРовцы с помощью специального дрона. Однако из-за погодных условий - тумана и сильного ветра - первая попытка поражения вражеского радара была неудачной. Услышавшие взрыв оккупанты, решили эвакуировать оборудование. На видео, обнародованном разведчиками, можно увидеть, как автомобиль с захватчиками подъехал к РЛС. Ее сложили, погрузили в машину, и уже садились ехать, но прилетело снова.

В результате уничтожены и РЛС "Гармонь", и вражеская обслуга (по меньшей мере трое солдат), и автомобиль российских специалистов радиотехнической разведки.

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