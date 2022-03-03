После Украины заявку на вступление в ЕС решила подать и Грузия.

Политсовет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" после консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили принял решение немедленно подать заявку на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз.

Как сообщает DW, об этом в среду, 2 марта, заявил глава партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Правительство Грузии уже готовит эту заявку, которая официально будет передана структурам Евросоюза от имени грузинского руководства завтра в Брюсселе. Призываем евроструктуры в чрезвычайном режиме рассмотреть нашу заявку и предоставить Грузии этот статус", - сказал Кобахидзе. По его словам, заявка подается "исходя из политического контекста и новых реалий".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также поддерживает скорейшее вступление страны в Европейский Союз. "ЕС должен найти способ ответить на наши долгие ожидания. Дать нам ощущение того, что мы являемся частью его семьи", - сказала она в интервью изданию The Financial Times. "Мы ждем этого так же долго, как и Украина. Мы на одном и том же пути, нас нужно учитывать. О нас не надо забывать", - отметил грузинский президент.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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