Грузинские спецслужбы поймали одного из лидеров террористической организации "Исламское Государство" (ИГИЛ). Его зовут Малхазе Паксашвили.
Такой информацией со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии поделилось издание Грузия Online. Преступник родился в стране и пребывал на ее территории до 2013 года. Затем Паксашвили выехал в Сирию и присоединился к "Исламскому государству".
"В 2013-2015 годах он считался в рядах группировки так называемых "военных эмиров" братьев Цезаря и Цискари Тохосашвили, и активно участвовал в боевых действиях и нападениях, совершаемых указанной террористической организацией", — сказано в описании деятельности Паксашвили.
Задержанный также занимал должность так называемого "наиба" и имел тесные связи с главными командирами "Исламского государства". Преступника будут судить по статье 328 УК Грузии, в которой предусмотрено наказание за участие в террористической организации другого государства и содействие террористической деятельности. Паксашвили грозит тюремное заключение сроком от 10 до 17 лет.
Ликвидация боевиков ИГИЛ: последняя информация
В феврале 2022 года президент США Джо Байден заявил об операции в Сирии, выполнение которой позволило устранить одного из лидеров "Исламского государства Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Он занимал должность так называемого "халифа" с осени 2019 года.
Американские военные продолжили серию рейдов на территории Сирии в октябре 2022-го. Тогда удалось ликвидировать одного из лидеров ИГИЛ Абу-Хашума аль-Умави и еще одного "высокопоставленного чиновника" террористической организации, связанного с первым.
В начале апреля армия США устранила так называемого "старшего лидера ИГИЛ" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури. Он отвечал за "планирование атак ИГИЛ на Европу". А ранее на этой недели стало известно о ликвидации еще одного боевика из высшего звена "Исламского государства".