Это уроженец Грузии Малхазе Паксашвили.

Грузинские спецслужбы поймали одного из лидеров террористической организации "Исламское Государство" (ИГИЛ). Его зовут Малхазе Паксашвили.

Такой информацией со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии поделилось издание Грузия Online. Преступник родился в стране и пребывал на ее территории до 2013 года. Затем Паксашвили выехал в Сирию и присоединился к "Исламскому государству".

"В 2013-2015 годах он считался в рядах группировки так называемых "военных эмиров" братьев Цезаря и Цискари Тохосашвили, и активно участвовал в боевых действиях и нападениях, совершаемых указанной террористической организацией", — сказано в описании деятельности Паксашвили.

Видео дня

Задержанный также занимал должность так называемого "наиба" и имел тесные связи с главными командирами "Исламского государства". Преступника будут судить по статье 328 УК Грузии, в которой предусмотрено наказание за участие в террористической организации другого государства и содействие террористической деятельности. Паксашвили грозит тюремное заключение сроком от 10 до 17 лет.

Ликвидация боевиков ИГИЛ: последняя информация

В феврале 2022 года президент США Джо Байден заявил об операции в Сирии, выполнение которой позволило устранить одного из лидеров "Исламского государства Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Он занимал должность так называемого "халифа" с осени 2019 года.

Американские военные продолжили серию рейдов на территории Сирии в октябре 2022-го. Тогда удалось ликвидировать одного из лидеров ИГИЛ Абу-Хашума аль-Умави и еще одного "высокопоставленного чиновника" террористической организации, связанного с первым.

В начале апреля армия США устранила так называемого "старшего лидера ИГИЛ" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури. Он отвечал за "планирование атак ИГИЛ на Европу". А ранее на этой недели стало известно о ликвидации еще одного боевика из высшего звена "Исламского государства".

Вас также могут заинтересовать новости: