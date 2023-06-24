Для гражданской войны движущей силы только группировки ЧВК "Вагнер" недостаточно, считает Андрей Вигиринский.

Политический аналитик, юрист Андрей Вигиринский проанализировал возможные сценарии дальнейшего развития событий в России.

В эфире информационного телемарафона эксперт отметил, что с точки зрения финального следствия, нужно принять во внимание стремление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - осуществить государственный переворот и захватить власть в России.

"Его стремление четко артикулировано - это смена не только военного руководства, он фактически в своем заявлении отказался выполнять указания президента, то есть и политического руководства. Значит, его намерения - это захват власти. Что бы он не говорил, что это не мятеж, что это не государственный переворот. С точки зрения права любой страны, схожего характера заявления, будут толковаться как не только военный переворот, но и попытка государственного переворота", - пояснил Вигиринский.

Он добавил, что о попытке государственного переворота намекнул и Путин в обращении, в связи с мятежом Евгения Пригожина.

"Путин очень любит это понятие. И в целом, говоря о том, что Пригожин является предателем, он фактически и определяет его дальнейшую судьбу. Если он попадет не только в руки правосудия, а просто хотя бы в руки тех людей, которые смогут реализовать самосуд", - сказал Вигиринский.

По мнению эксперта, пока воплощение конечной цели Пригожина, "что он достигает своих целей, доходит до Москвы, совместно с какими-то другими субъектами достигает результата", выглядит малореалистичным. Он отметил, что для гражданской войны в России нужны движущие силы в виде поддержки широких масс населения и российских военных, а не одной группировки "Вагнер".

"Вопрос в плоскости того, что уже день, как продолжается фактически то, что он (Пригожин - УНИАН) начал, а оно не находит поддержки среди широких масс населения. Самое главное, пока мы не видим сообщений, чтобы оно находило поддержку в Вооруженных силах РФ. Для любой гражданской войны или того, что мы называем гражданской войной, требуются движущие силы. Движущая сила ЧВК "Вагнер" она недостаточна, потому что ты двигаешься через населенные пункты, дороги и тебе нужно увеличивать эту поддержку. И желательно, чтобы эта поддержка имела хоть какой-то политический окрас", - подчеркнул Вигиринский.

Эксперт подытожил, что конечная цель Евгения Пригожина - это свержение военно-политического режима в Кремле, но "не факт, что его политический или военный режим будет лучше чем есть", и это довольно дальновидная перспектива, с низкими шансами на воплощение. Однако, чем больше стрессовых событий происходит на территории врага, чем больше отвлекается ресурсов, тем лучше для Украины, считает эксперт.

"Если противостояние будет длительным, это оптимальный вариант", - констатировал Вигиринский.

Новости России - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 23 июня в ЧВК "Вагнер" сообщили об ударе по их тыловому лагерю. Глава ЧВК Евгений Пригожин обвинил в обстреле Минобороны РФ и пообещал отомстить министру обороны РФ Сергею Шойгу и главнокомандующему Вооруженных сил России Валерию Герасимову.

Главарь "вагновцев" Евгений Пригожин пригрозил походом на Москву.

По информации Reuters, сначала Пригожин повел свою группировку на Ростов и взял город под контроль, а следом "вагнеровцы" захватили Воронеж.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал только утром 24 июня. В своем обращении он объявил действия Пригожина "изменой" и пригрозил расправой, а также выдвинул требование, чтобы мятежники сложить оружие. Обращение не повлекло желаемого для Путина эффекта, а Пригожин отказался сложить оружие.

Также Путин подписал репрессивный закон о нарушении военного положения, которым ввел ответственности за нарушение режима военного положения.

В британской разведке считают, что судьба бунта зависит от реакции Росгвардии. От того, на чью сторону встанут российские силовики - Пригожина или Путина, будет зависеть дальнейшее развитие российского кризиса.