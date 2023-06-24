Майкл Наки заметил базовые ошибки президента России.

Российский оппозиционный журналист Майкл Наки проанализировал речь президента РФ Владимира Путина о бунте "вагнеровцев".

По мнению Наки, Путин показал себя очень слабым и вообще зря упомянул 1917 год.

"Если бы я был советником Путина и мне сказали бы, что я могу написать только одну вещь, которую нельзя произносить, я бы точно написал: "Ни в коем случае не упоминать 1917 год". Почему? А подумайте сами. Если ты напоминаешь людям про 1917 год, ты буквально напоминаешь, как военный мятеж смел императора. Тебе оно надо? Ты должен наоборот привести примеры, когда мятежники проиграли. Пугачев, Власов, еще что-нибудь", - пишет Наки.

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Также журналист удивился, почему Путин не обвинил главу ГУР МОУ Кирилла Буданова в вербовании Евгения Пригожина.

"Диктатор должен источать силу и уверенность. То, что он должен был сказать: "Пригожин взбунтовался, будет уничтожен в ближайшее время". Можно было еще приплести Буданова, сказав, что тот его завербовал. А что вместо этого? "Пук, среньк, России угрожает опасность". Минуточку. То есть, 25000 человек - это опасность для России? Это точно сильная страна тогда? У тебя точно все под контролем? В общем, это воспринимается как слабость, а не сила", - заявил Наки.

Блогер предположил, что Путин сам писал такую речь и на эмоциях совершил такие базовые ошибки.

Режим Путина под угрозой падения

Американские аналитики называют вооруженный мятеж Пригожина "самой серьезной угрозой" для Путина за все 23 года власти.

Диктатор экстренно покинул Москву на фоне вооруженного конфликта ЧВК "Вагнер" и кадровых сил ВС РФ, пишут СМИ.

Путин по телефону успел поговорить с президентами Турции, Казахстана и Беларуси. Ни один из них не обещал помощи лидеру Кремля.

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