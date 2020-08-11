Google создал постоянно обновляющуюся карту протестов в Минске
02:08, 11 августа 2020Мир
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На карте метками обозначены места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.
Протесты в Минске / фото REUTERS
В Google создали интерактивную карту протестов в белорусском Минске, где вчера прошли выборы президента.
Карта доступна в наборе приложений Google Maps.
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На ней отмечены пункты помощи протестующим, станции метро, закрыты для входа людей, а также места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.
Google Maps / Фото скриншот
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.
- В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.
- Сегодня вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим.
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