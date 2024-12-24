Эксперт подчеркнул несколько фактов, которые говорят, что Путин не такой сильный, каким хочет казаться.

Аналитики и политики со всего мира после падения режима Башара Асада в Сирии обнаружили то, что кремлевский диктатор Владимир Путин тоже находится в "уязвимом" состоянии. Журналист Фарид Закария заявил, что Россия сейчас напоминает Советский Союз 1970-х годов. Ее экономика становится все более слабой и деформированной из-за войны, хотя РФ все еще проявляет "напористость" за границей, пишет профессор политологии Александр Дж. Мотыль в материале для The Hill.

"Подумайте об этом: Если бы Россия побеждала в Украине, стал бы Путин угрожать применением ядерного оружия?", - спрашивает эксперт. А потом подчеркивает, что путинская Россия неизбежно распадется — возможно не сразу, но это произойдет.

Кроме того, Мотыль вспомнил слова ветерана российской науки Фредерика Старра, который отметил, что "судя по тому, что говорят на российском внутреннем фронте, Путин уже проиграл войну, и вопрос лишь в том, какие меры по спасению лица могут быть приняты в рамках урегулирования".

Видео дня

Это связано с минимальными успехами на поле боя, которые были достигнуты чудовищной ценой человеческих жизней и техники; экономикой, которая стремительно движется к "катастрофе"; и населением, которое вынуждено выживать при все меньших ресурсах во все более сложных социально-экономических условиях.

Срок политической жизни Путина, который, по словам эксперта, казался бессменным президентом, ведущим постоянную войну, может оказаться гораздо короче, чем предполагает его хвастовство.

"Ибо реальность такова, что Путин слаб", - добавил он. И подчеркнул, что теперь России потребуются десятилетия для того, чтобы вернуть "потерянное" — региональную "сверхдержавность" и здоровую экономику.

Мотыль также обращает внимание на возраст Путина. Ему 72 года и это "не помогает", как и сомнительное здоровье.

"Он все больше склонен ставить собственное политическое (и физическое) выживание выше нужд страны. Поэтому деградация, гибель и возможный распад России неизбежны до тех пор, пока Путин остается у руля своего тонущего корабля", - заявляет эксперт.

Другие новости о России и Путине

Ранее УНИАН сообщал, что Путин наврал, заявляя будто бы "Орешник" является совсем новой баллистической ракетой средней дальности. По словам эксперта, она существует уже 6-7 лет. Об этом свидетельствуют ее обломки.

Кроме того, президент Польши Анджей Дуда рассказал, кого боится Путин.

"Когда мои коллеги выражают опасения относительно того, что Трамп будет делать в Украине, я улыбаюсь и говорю: попробуйте забрать у Трампа то, что он считает своим", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: