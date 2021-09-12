11 сентября 2001 года весь мир потрясла серия ужасных терактов на территории США.

Федеральное бюро расследований США опубликовало рассекреченный документ по расследованию терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщает AP, 16-страничный документ проливает свет на логистическую поддержку, которую получили террористы перед угоном самолета и атакой на Всемирный торговый центр. Так, угонщики контактировали с сообщниками из Саудовской Аравии в США. Однако нет доказательств того, что к заговору были причастны высокопоставленные чиновники правительства Саудовской Аравии.

Документ представляет собой краткое изложение проведенного в 2015 году интервью следователей с человеком, который часто контактировал с саудитами в США. Считается, что именно они помогали террористам.

Это первый документ, опубликованный в связи с решением президента США Джо Байдена рассекретить материалы расследования теракта 11 сентября.

Читайте такжеЗеленский о трагедии "11 сентября": Украина бок о бок с США противостоит терроризму

Теракты 11 сентября: день, навсегда изменивший мир

11 сентября 2001 года весь мир потрясла серия ужасных терактов на территории США. Жертвами боевиков стали почти три тысячи человек, что является самой смертоносной атакой на территории США.

Террористы тогда захватили четыре самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра с разницей в 17 минут. Через некоторое время башни за считанные секунды полностью разрушились.

Еще один самолет протаранил здание Пентагона недалеко от Вашингтона. После атаки на Пентагон Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказало всем коммерческим рейсам немедленно приземляться в ближайшем аэропорту.

Пассажиры и экипаж четвертого самолета пытались сопротивляться и вернуть себе контроль над управлением. Этот самолет не достиг цели, упав на поле в Пенсильвании.

В тот же день вечером Буш-младший заявил, что в Белом доме уверены, что за нападениями на США стоит лидер террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен. Соединенные Штаты объявили войну мировому терроризму, которая продолжалась 20 лет.

В 2001 году армия США начала кампанию в Афганистане, где провела 20 лет.

Усама Бен Ладен был лквидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.

Автор: Дмитрий Захаров