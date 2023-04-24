Хулуси Акар заявил, что четырехсторонняя встреча намечена на 25 апреля

Встреча министров обороны и разведслужб Турции, РФ, Ирана и сирийских представителей режима Башара Асада намечена на 25 апреля в Москве.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Анадолу. По словам Акара, ранее была достигнута договоренность о подключении Ирана к переговорам по Сирии. "В Москве состоится встреча с целью урегулирования проблем и приближения долгосрочного мира и стабильности в регионе", - прокомментировал министр.

По его словам, официальная Анкара предпринимает все усилия для налаживания мира в регионе. Он анонсировал, что уже по итогам встречи в Моске могут иметь место позитивные процессы.

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При этом он заверил, что Анкара не предпримет никаких шагов, которые ущемляли бы права сирийцев. "Политика Турции предельно ясна. Наш подход должен быть известен всем", - сказал министр.

Как отметило издание Bloomberg, хотя Турция была сторонником сирийских повстанцев в разгар войны и регулярно осуждала Асада, затем ее риторика изменилась. При поддержке РФ и Ирана силы сирийского режима восстановили контроль над большей частью Сирии.

Это заставило Турцию сосредоточиться на курдских боевиках на севере Сирии, которые она рассматривает как угрозу.

Прошлая встреча по Сирии

28 декабря 2022 года в российской столице состоялась трехсторонняя встреча глав оборонных ведомств и разведслужб Турции, РФ и режима Асада. По ее итогам было принято решение о продолжении диалога.

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