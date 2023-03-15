Асад посетил Россию впервые за полтора года.

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Российскую Федерацию. Как сообщает РБК в Telegram, он приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 14 марта.

Асада встречал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку Михаил Богданов. Уже 15 марта в Кремле состоятся переговоры Владимира Путина с главой сирийского государства.

"Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в заявлении Кремля в Telegram.

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Отметим, что встречу запланировали на 15 марта специально. В эту дату в 2011-м году началось восстание в Сирии.

Последний раз Путин и Асад встречались в сентябре 2021-го года в Москве. Этот визит сирийского президента станет первым и с начала полномасштабной войны в Украине, и после крупных землетрясений на территории Сирии.

Отношения Асада и Путина: что известно

Российская Федерация является основным союзником Башара Асада в сирийском восстании, которое переросло в гражданскую войну. Кремль сыграл ключевую роль в противостоянии вооруженной оппозиции, которые хотели свергнуть режим Асада. Москва оказывала всяческую поддержку для режима Башара, а также для противостояния оппонентам из ООН.

Россия стала союзником Асада в 2015-м году и помогла ему вернуть значительную часть территории, которая уже была контролируемая оппозицией. Применялись воздушные бомбардировки сил противника и обычных районов, не подконтрольных режиму Башара. Также РФ создала две собственные постоянные авиабазы в Хмеймиме и в сирийской провинции Латакия.

За 12 лет конфликта на территории Сирии погибло около 500 тысяч человек. В то же время из страны выехала половина довоенного населения.

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