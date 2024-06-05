Писториус исключил развертывание военных ФРГ в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключает отправку немецких военных в Украину. Как пишет Немецкая волна, об этом он сказал во время правительственных слушаний в Бундестаге в среду, 5 июня.

В ответ на вопрос депутата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Рюдигера Лукассена о том, проинформировано ли правительство ФРГ о дебатах по этому поводу в Европейском Союзе и Франции, и рассматривают ли чиновники возможность отправки немецких военных в Украину, Писториус сказал: "Ответы на ваши вопросы - нет и нет".

Отправка западных войск в Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине. Это может произойти уже на следующей неделе, заявил он во время визита в Германию в конце мая.

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По его словам, такой план может быть представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне, который состоится 6 июня.

30 мая издание Financial Times разместило материал, в котором говорится, что Франция планирует собрать коалицию стран Европы, которые готовы отправить военных инструкторов в Украину для усиления возможностей Киева в подготовке войск перед новым наступлением РФ.

Впоследствии стало известно, что Литва готова обучать войска в Украине.

В США заявили, что отправлять своих военных инструкторов в Украину не планируют. Об этом заявил журналистам советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет сегодня The Guardian.

При этом греческие СМИ информировали, что недавно в Украину прибыл первый иностранный инструктор - греческий летчик, который будет помогать украинцам с правильной тактикой применения самолетов F-16.

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