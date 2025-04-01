Американский лидер подтвердил, что тела троих военных были найдены.

Президент США Дональд Трамп официально подтвердил информацию о гибели трех американских солдат в Литве, тела которых были найдены 31 марта. Об этом сообщает CNN.

"Трое военных больше не с нами, и один, к сожалению, вероятно, относится к той же категории. Однако армия еще не объявила об этом", – сообщил американский лидер в Овальном кабинете.

По данным издания, поиски четвертого пропавшего военного все еще продолжаются. Трамп отметил, что бронетранспортер, который ранее был изъят из болота, обвалил берег водоема под своей тяжестью.

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"Это очень тяжелое транспортное средство, и, вероятно автомобиль перевернулся", – подчеркнул Трамп.

Пропажа американских военных в Литве

Как писал УНИАН, 25 марта четверо американских военных пропали без вести во время учений в Литве. Солдаты выполняли учебную миссию по техническому обслуживанию бронеавтомобиля.

Они исчезли в тренировочной зоне недалеко от границы с Беларусью. Поисками занимались Вооруженные силы Литвы, армия США и другие литовские ведомства.

31 марта стало известно, что найден бронеавтомобиль, на котором передвигались военные.

Позже в Литве нашли тела трех из четырех американских солдат, пропавших во время военных учений. Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил эту информацию и выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу.

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