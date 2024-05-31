У Зеленского подтвердили, что США разрешили бить по РФ американским оружием

Впрочем, пока это касается поражения военных целей в приграничном регионе, граничащем с Харьковщиной.

Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии The Guardian. По его словам, Украина начала получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании американского оружия в приграничном с регионом, граничащим с Харьковщиной.

Это решение позволяет Украине использовать ракетные системы HIMARS, которые предоставили США, для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

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"Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу", - сказал Никифоров, приветствовав решение США.

Удары оружием США по территории РФ

США разрешают украинской армии использовать американские средства ПВО для уничтожения целей над территорией России, если они угрожают Украине.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновника Белого дома, Украина "не имеет никаких ограничений" на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, "если они представляют угрозу для Украины".

Вчера ряд СМИ сообщил, что администрация Байдена тайно дала Украине разрешение наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Сейчас разрешены удары у границ Харьковской области. Сегодня об этом написали еще несколько авторитетных СМИ со ссылкой на источники.

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