Людей с двойным гражданством просят быть осторожными в период с 20 по 26 февраля.

Министерство иностранных дел Германии предостерегает своих граждан от поездок в Российскую Федерацию.

В предупреждении на сайте МИД ФРГ отдельно отмечается посещение Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Людей просят быть бдительными и осторожными в период с 20 по 26 февраля, когда в РФ запланировано проведение мероприятий.

В министерстве также напомнили, что ряд российских регионов перевели в режим повышенной готовности.

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"Эти приказы дают местным властям и силам безопасности право вмешиваться в дела безопасности, останавливать, обыскивать и ограничивать передвижение. В настоящее время нет заметного прямого воздействия этих мер на граждан Германии, однако следует тщательно обдумать, нужна ли в настоящее время поездка в Россию. Имеющие российско-германское двойное гражданство должны учитывать, что российские власти относятся к ним только как к гражданам России. Это относится и к возможному призыву в российские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Призывы покинуть Россию

Напомним, что ряд стран рекомендовали своим гражданам не приезжать в Россию и Беларусь.

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило, что американцам не рекомендуют въезжать в Россию из-за вероятности преследования, неправомерного задержания спецслужбами и произвольного применения законов, запрета полетов и трудностей в оказании консульской помощи.

Франция из-за вооруженного наступления РФ и закрытия беларуского воздушного пространства призвала своих граждан немедленно покинуть Беларусь.

В МИД Канады также советуют избегать любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и войны в Украине.

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