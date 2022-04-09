В настоящее время в Германии насчитывается 599 общественных укрытий.

Власти Германии начали работать над укреплением бункерной инфраструктуры в стране.

Об этом в интервью Welt am Sonntag рассказала министр внутренних дел страны Нэнси Фезер.

По ее словам, Германия работает над новыми концепциями укрепления подземных паркингов, станций метро и подвалов, чтобы они могли стать убежищами.

"В настоящее время в Германии есть 599 общественных укрытий. Мы проверим, сможем ли мы обновить больше таких систем. В любом случае, демонтаж прекратился", - сказала глава МВД.

Кроме того, по словам Фезер, правительство предоставило федеральным землям 88 млн евро на установку новых сирен. При этом она отметила, что к общенациональному охвату еще очень далеко.

Она добавила, что Германия также создаст кризисные запасы предметов снабжения, включая медицинское оборудование, защитную одежду, маски или лекарства.

Отметим, что после десятилетий сокращения вооруженных сил Германии, война России против Украины привела к серьезному изменению политики: канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить расходы на оборону и влить в армию 100 млрд евро.

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