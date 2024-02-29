В Германии обратили внимание на то, что у военного корабля скоро закончатся боеприпасы, а пополнить их будет нечем.

Немецкий фрегат "Гессен", который отправили в Красное море для борьбы с йеменскими хуситами, по ошибке пытался сбить американский беспилотник.

Как сообщает Bild со ссылкой на источники в бундесвере, радарные системы немецкого корабля ошибочно распознали круживший над ним беспилотник как враждебный. После чего из "Гессена" выпустили две ракеты в направлении американского беспилотника MQ-9 Reaper. Однако, обе ракеты по техническим причинам не достигли цели и упали в море.

Беспилотник Reaper может набрать высоту до 12 тыс. м, при этом заявленная максимальная высота поражения немецкой зенитной ракеты SM-2 составляет более 20 тыс. м, указало издание.

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Представитель Минобороны Германии Михаэль Штемпфле подтвердил, что обстрелянный беспилотник не мог быть идентифицирован как БПЛА одной из союзных стран. "Ситуация решена, поскольку это был не враждебный беспилотник, однако выяснилосьэто только впоследствии", - пояснил Штемпфле.

В связи с этим инцидентом, епутат Бундестага и эксперт по обороне Флориан Ханпредупредил о проблеме с боеприпасами. "Мы только что узнали по запросу, что часть боеприпасов на фрегате "Гессен" больше не может быть пополнена, поскольку промышленных мощностей, выпускающих эти ракеты, больше не существует. Когда запасы опустеют, флот уже не сможет их пополнить - и вынужден будет вывести фрегат", - констатировал Хан.

Издание отметило, что через день после инцидента с американским беспилотником, немецкие вооруженные силы сбили два дрона йеменских хуситов над Красным морем.

Операция ЕС против хуситов

20 февраля ЕС начал военную операцию против йеменских хуситов для обеспечения безопасного торгового судоходства в Красном море. Такое решение приняли министры иностранных дел ЕС. В частности, Германия уже отправила к берегам Йемена фрегат "Гессен", на борту которого находится около 250 солдат бундесвера.

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