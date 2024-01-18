Отныне страна решила, что не будет исчерпывать собственные запасы оружия, но реформирует производство, сократив время поставок новых боеприпасов и вооруженных систем.

Франция наращивает производство оружия для Украины. Производители сократили время изготовления некоторых систем вооружений, которые они поставляют ВСУ.

Как сообщает AP со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, его страна постепенно отказывается от политики использования собственных военных запасов для поддержки Украины.

"Логика передачи материальных средств, взятых из запасов армии, подходит к концу. Отныне мы решили напрямую соединить оборонную промышленность Франции с украинской армией", - заявил Лекорню.

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Он отметил, что это уже работает на примере самоходной 155-мм гаубицы Caesar, изготовленной компанией Nexter. "Цезари" относятся к ряду артиллерийских систем Запада, которые дали преимущество украинским расчетам, особенно в сочетании с высокоточными боеприпасами, против российских артиллерийских батарей, использующих старые системы советской разработки.

Ранее Nexter создавала "Цезарь" в течение 30 месяцев, но теперь нужно вдвое меньше времени. В этом году планируется изготовить 78 "Цезарей", шесть из которых Украина намерена оплатить сама. Франция также поможет финансировать поставки Caesar и надеется, что другие спонсоры Украины также предоставят финансирование.

Также наращивается производство боеприпасов. С конца этого месяца Франция будет поставлять Украине 3000 снарядов в месяц для своих 155-мм пушек, по сравнению со 1000 снарядами в апреле 2023 года.

Кроме того, компания Thales теперь может за шесть месяцев изготовить радары GM200 для противовоздушной обороны Украины. Раньше для этого требовалось 18 месяцев. Время производства MBDA для ракеты малой дальности ПВО "Мистраль" также было значительно сокращено, отметил Лекорню.

Франция помогает Украине

После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Франция была среди стран, которые быстро предоставили оружие со своих складов, чтобы помочь укрепить оборону Украины. Помимо Caesars, Франция поставляла легкие танки, крылатые ракеты большой дальности, системы противовоздушной обороны и другую технику, поддержку и военную подготовку. В совокупности помощь Франции оценивается в миллиарды долларов.

Французы обещают больше поставок. На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах поставить около 40 дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow и "нескольких сотен бомб". Он также объявил о своем намерении снова посетить Украину в следующем месяце, сказав: "Мы не можем позволить России одержать победу".

Франция и другие партнеры Украины ищут другие способы продолжать обеспечивать оборонные потребности Киева на долгосрочную перспективу.

"На этой фазе войны нам нужна выносливость в нашей военной помощи Киеву. Россия делает ставку, что время на ее стороне", - сказал Лекорню.

По его словам, Россия, Иран и Северная Корея тщательно изучают партнеров Украины.

"За нашей способностью демонстрировать выносливость и надежность наблюдают в Москве, Пхеньяне или Тегеране, если на то пошло", - сказал он.

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