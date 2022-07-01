Также в стране восхитились моральной стойкостью украинцев.

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что война в Европе за пределами Украины "конечно" возможна.

Так, глава финского МИД Пекка Хаависто заявил CNN, что "конечно" возможна война в Европе за пределами Украины.

"Конечно, это возможно. Вот почему сейчас так важно поддерживать Украину", — сказал Хаависто корреспонденту CNN Джиму Скиутто.

После десятилетий нейтралитета Финляндия — вместе со Швецией — была официально приглашена в НАТО на этой неделе во время саммита альянса в Мадриде, что ознаменовало историческое расширение оборонного блока, которое прямо подрывает цели президента России Владимира Путина, поскольку его война в Украине продвигается вперед.

Группа коллективно решила одобрить заявки стран на вступление после того, как во вторник Турция отказалась от своих возражений, проложив путь к самому последовательному расширению НАТО за последние десятилетия. Теперь решение будет передано в парламенты и законодательные органы 30 государств-членов для окончательной ратификации. Лидеры НАТО заявили, что ожидают, что процесс пойдет быстро, что позволит беспрецедентно быстрое вступление и демонстрацию единства против Путина.

На вопрос, может ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал: "Они могут сохранить ситуацию и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоте. Они очень сплочены".

"Им нужна наша поддержка", — добавил он.

Напомним, по заявлениям американского генерала Марка Милли, вступление Финляндии и Швеции в НАТО поставит Россию в сложное военное положение на Балтийском море. У нее останется доступ лишь к небольшой береговой линии. Позиции РФ ослабнут, а Альянс, наоборот, укрепится в стратегических акваториях.

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