Президент РФ обвинил авторов фильма в попытке «промыть мозги» россиянам.

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал фильм-расследование ФБК, посвященный его усадьбе в Геленджике. По словам президента, это собственность ему не принадлежит.

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Как сообщает «ТАСС», такое заявление Путин сделал на онлайн-встрече со студентами.

"Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли… Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!", - заявил он.

Президент РФ также сказал, что слухами о его "дворце" в Геленджике россиянам пытались "промыть мозги".

Дворец Путина": что известно о расследовании Навального

19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.

ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов, на её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю.

По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью", а Навального – "жуликом", призвав россиян не поддерживать его деньгами.

Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал 50 млн просмотров в YouTube. Некоторые словосочетания из подробных планов резиденции озадачили пользователей сети и стали мемами ("аквадискотека", "склад грязи").

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Автор: Дмитрий Захаров