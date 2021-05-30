По данным СМИ, они разрабатывают совместное заявление, которое озвучат на саммите ЕС-США.

Европейский Союз предложил США пригрозить России за ее «негативное поведение».

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект совместного заявления для саммита ЕС-США, которое Брюссель направил в Вашингтон.

Известно, что саммит пройдет за день до планируемой встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги Джо Байдена.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и ответим на повторяющуюся модель ее негативного поведения и злонамеренных действий», - процитировало агентство содержание документа.

Bloomberg предполагает, что на саммите Евросоюз и США вместе объявят о намерении противостоять «нажиму» России на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.

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Предстоящая встреча Байдена с Путиным: что известно

Первая встреча президента США Джо Байдена и российского главы Владимира Путина состоится в Женеве (Швейцария) 16 июня.

Американская сторона отмечает, что Байден обсудит с Путиным "полный спектр насущных вопросов", подчеркнув, что в отношениях с Россией "пытаются восстановить предсказуемость и стабильность".

Москва заявляет о предстоящем обсуждении состояния и перспектив дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематики стратегической стабильности, а также актуальных вопросов международной повестки дня, в частности борьбы с пандемией коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.

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Автор: Денис Прядко