Сейчас в ЕС обсуждают, что можно изменить в этом вопросе.

Евросоюз может пересмотреть формат предоставления временной защиты украинским беженцам. Этот вопрос обсудят на неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел стран ЕС, которая проходит сегодня и завтра в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом на ежедневном брифинге сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер. Известно, что на этой встрече непосредственно Еврокомиссию представляет еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Министры обсудят пакт по миграции и убежищу, а также альтернативный механизм временной защиты лиц, спасающихся от российского вторжения в Украину", – сообщил Мамер.

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Почему возникла необходимость в пересмотре механизма, который успешно работал последние два года, и как именно его могут реформировать – не сообщается.

Украина хочет вернуть беженцев домой

Согласно журналу Politico, Украина проводит "предварительные переговоры" с официальными лицами ЕС, чтобы обеспечить возвращение домой беженцев в следующем году. Киев не обращался к ЕС с официальным запросом "о поощрении возвращения беженцев", но, как заявили дипломаты ЕС, со стороны Украины "оказывалось определенное давление" с целью ужесточить будущие правила, чтобы вернуть людей.

На фоне озвученных украинскими должностными лицами намерений вернуть домой по крайней мере военнообязанных мужчин в Европе находятся политики, которые тоже не против того, чтобы избавиться по крайней мере от части украинских беженцев.

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