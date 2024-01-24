Министры миграции ЕС в четверг обсудят новую систему защиты для миллионов украинцев в Европе.

Украина проводит "предварительные переговоры" с официальными лицами ЕС, чтобы обеспечить возвращение домой беженцев в следующем году. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов из Европы.

Украинцы проводят предварительные дискуссии, "чтобы наметить, как будут выглядеть правила ЕС после марта 2025 года, особенно если ЕС возьмет на себя обязательства поддерживать беженцев до тех пор, пока затянется война".

Киев не обращался к ЕС с официальным запросом "о поощрении возвращения беженцев", но, как заявили дипломаты ЕС, со стороны Украины "оказывалось определенное давление" с целью ужесточить будущие правила, чтобы вернуть людей.

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Один из дипломатов добавил, что на данный момент это не конкретный запрос со стороны правительства Украины, а скорее ознакомительный.

При этом в ЕС ожидают, что после принятия закона о мобилизации Киев "усилит давление". В четверг министры по вопросам миграции Евросоюза будут обсуждать правила пребывания украинцев в ЕС.

Если страны-члены решат разрешить украинским беженцам оставаться в ЕС до тех пор, пока продолжается война, они могут поручить Еврокомиссии создать новую систему защиты.

Действующая директива о временной защите, которая является правовой основой для защиты украинцев, уже дважды продлевалась.

Представитель Еврокомиссии заявил, что "Европейский Союз готов поддерживать Украину и всех тех, кто спасается от российских бомб, столько, сколько потребуется".

Украинские беженцы в Европе - детали

К беженцам из Украины должен быть "более жесткий подход", чтобы больше украинских переселенцев работало в Германии и таким образом государство было освобождено от финансового бремени. Об этом заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц.

Советник руководителя Офиса президента Украины и экс-нардеп Сергей Лещенко поделился "идеей", как вернуть домой украинских беженцев. Для этого страны Европы должны прекратить помощь украинцам, которые выехали из-за войны.

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