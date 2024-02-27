По его словам, союзники и в дальнейшем будут сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна быть готова к возможному нападению России на страны НАТО.

Об этом Макрон заявил во время неформальной встречи для поддержки Украины в Париже, сообщает Euractiv. Французский лидер отметил, что все страны, которые собрались на эту встречу, согласились с этим.

"Все лидеры согласны с тем, что не хотят вступать в войну с российским народом. Мы намерены и в дальнейшем сдерживать эскалацию, как это происходило после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину", - сказал Макрон.

Он также добавил, что россияне не должны выиграть войну против Украины, а на карту поставлена безопасность Европы.

Другие заявления Макрона

Лидеры из ЕС, США и Канады собрались в Париже 26 февраля, чтобы сигнализировать президенту России Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины и опровергнуть нарратив Кремля о том, что Россия непременно одержит победу в войне.

По итогам встречи президент Франции заявил, что не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

"Сегодня нет консенсуса относительно отправки официальных и одобренных войск на места. Но с точки зрения динамики ничего исключать нельзя", - сказал Макрон на пресс-конференции.

О том, как отреагировали на это заявление в НАТО и в Кремле - читайте в материале УНИАН.

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