Сийярто отметил, что отношения между Венгрией и Украиной в последнее время не развивались по положительным сценариям.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении прогресса в венгерско-украинских отношениях в вопросе соблюдения прав венгров Закарпатья.

Читайте такжеКулеба рассказал о важных договоренностях с СийяртоОб этом глава МИД Венгрии сообщил по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в посольстве Венгрии в Братиславе, сообщает Hirado.hu.

Сийярто отметил, что отношения между Венгрией и Украиной в последнее время не развивались по положительным сценариям, было и есть много разногласий. Однако, по его словам, "в последние дни был достигнут прогресс, который дает повод для осторожного оптимизма, и в нынешней ситуации эти небольшие успехи также следует ценить".

Сийярто сообщил, что договорился со своим украинским коллегой, что после длительного перерыва в ближайшее время будет созвано заседание Совместного комитета меньшинств двух стран для обсуждения сложных вопросов, помимо образования.

По словам Сийярто, после второй встречи венгерско-украинской рабочей группы по образованию накануне "намечается решение, которое могло бы помочь закарпатским венграм оказаться в лучшем положении при нынешней украинской системе образования в части правил использования родного языка", передает 112ua.tv.

Он добавил, что был также достигнут прогресс в отношении так называемого соглашения об эквивалентности взаимного признания дипломов и профессиональных квалификаций, текст которого уже завершен.

Венгерский министр отметил, что Кулеба также приветствовал предложение Венгрии о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации, выданных двумя странами, что упростит поездки для вакцинированных лиц.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

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Автор: Ирина Погорелая