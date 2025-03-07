Компания уже работает в Украине и сейчас имеет тысячи терминалов, однако не все из них подключены к сети.

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat Communications SA сообщил об активизации переговоров с Европейским Союзом относительно замены Starlink Илона Маска в Украине.

Происходит эти процессы на фоне того, как США отказываются от своих обязательств в Украине, пишет Bloomberg. В компании уже рассматривают возможность замены большого количества терминалов Starlink в Украине, заявила главный исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке.

По ее словам, компания уже работает в Украине и сейчас имеет тысячи терминалов. Однако не все из них подключены к сети.

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Сейчас ведутся переговоры о поставках как военных, так и стандартных терминалов, и компании понадобится несколько месяцев, чтобы обеспечить 40 000 терминалов на замену тех терминалов Starlink, что сейчас используют в Украине.

Бернеке говорит, что Eutelsat потребуется финансовая и логистическая поддержка для быстрого увеличения количества терминалов в Украине.

Издание отмечает, что продукты Eutelsat нельзя прямо сравнить со Starlink, а ее терминалы не такие дешевые и мобильные, как те, что предлагает компания Маска. Сеть OneWeb от Eutelsat насчитывает более 600 спутников на орбите на высоте 1200 километров над Землей. 7 000 спутников Starlink находятся ниже, на высоте 550 километров. Более низкая орбита означает, что для покрытия земного шара требуется больше спутников, и они имеют меньший срок службы, но это также означает более быстрое соединение.

По словам исследователя Enders Analysis Хэмиша Лоу, могут пройти годы, прежде чем Eutelsat сможет обеспечить украинским военным и гражданским связью на уровне со связью, которую в настоящее время предоставляет Starlink.

Starlink и Eutelsat в Украине

Starlink стал важным активом для украинских военных в войне с Россией после того, как часть коммуникационной инфраструктуры была выведена из строя. Хотя многие украинские терминалы Starlink финансируются Европой, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом вызывает опасения, что доступ к спутниковой связи могут прервать.

На этом фоне активизировались разговоры о работе компании Eutelsat в Украине.

Акции французского спутникового провайдера Eutelsat резко выросли на фоне опасений, что доступ Украины к Starlink может оказаться под угрозой. К среде на момент закрытия рынка акции выросли на 533% по сравнению с началом недели. С этим увеличением стоимость компании составляет 4,02 миллиарда долларов.

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