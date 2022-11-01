Впрочем, такой сценарий белорусские стратеги прогнозировали "10-15 лет назад".

В спецслужбах РБ рассказали, "откуда на Беларусь готовилось нападение". По очередной версии, нападать на страну собираются не украинцы, а уже американцы.

Очередным "сенсационным" заявлением отметился председатель Комитета госбезопасности РБ Иван Тертель.

По его словам, " США математически просчитали последствия обмена ядерными ударами и пришли к выводу, что это будет катастрофа для целого человечества". Тертель добавил, что " такой ситуации следует избежать", но "ядерные удары по Беларуси планируются".

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"Есть конкретные планы вторжения на нашу территорию воинских контингентов, в том числе с территории Польши. Десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", - заявил Тертель.

Впрочем, геостратеги Беларуси "спрогнозировали такую ситуацию еще 10-15 лет назад", а диктатор Александр Лукашенко якобы предлагал ряд инициатив для противодействия обострению ситуации.

Как Беларусь помогает войскам РФ

Как писал УНИАН, с начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Территорию страны, в частности, используют для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

18 октября над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31к специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Эти истребители регулярно подлетают к украинской границе. Власти Беларуси называют это "патрулированием границы Союзного государства".

15 октября в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военными. Также в течение последнего времени в Беларусь прибывает российская техника.

При этом и сама РБ снабжает россиянам оружием. По информации "БГ" с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в Россию было передано по железной дороге 65 089 тонн или 1940 вагонов боеприпасов.

Наибольшее количество боеприпасов было вывезено на территорию РФ в апреле 2022 года – 22 534 тонны (689 вагонов) за месяц.

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