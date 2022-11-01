Техника прибыла в Белгородскую область России 24 октября.

21 октября 2022 года с ЖД-станции Уречье, Беларусь в сторону Луганска отправилась 7-я группа груженых вагонов-платформ с расконсервированной военной техникой Вооруженных Сил Беларуси.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн".

"В этот раз 20 единиц БМП-2 снятых с консервации с 969-й базы резерва танков отправились на ЖД-станцию Волоконовка (Белгородская обл., РФ) и далее в направлении Луганска. Техника прибыла в Белгородскую обл. 24 октября", – говорится в сообщении.

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По информации мониторинговой группы, за последний месяц режим Лукашенко передал РФ:

минимум 94 танка Т-72А;

36-44 Уралов;

20 БМП-2.

Как Беларусь помогает войскам РФ

Как писал УНИАН, с начала полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала плацдармом для российской армии. Территорию страны, в частности, используют для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

18 октября над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31К специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эти истребители регулярно подлетают к украинской границе. Власти Беларуси называют это "патрулированием границы Союзного государства". Каждый раз, когда они поднимаются в воздух, в Украине звучит сигнал воздушной тревоги.

15 октября в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военными. Также течение последнего времени в Беларусь прибывает российская техника.

При этом и сама РБ снабжает россиян оружием.По информации "БГ" с марта по сентябрь 2022 года из Беларуси в Россию режимом Александра Лукашенко было передано по железной дороге 65 089 тонн или 1940 вагонов боеприпасов.

Наибольшее количество боеприпасов было вывезено на территорию РФ в апреле 2022 года – 22 534 тонн(689 вагонов) за месяц.

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