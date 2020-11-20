Морожено под маркой Pingviini Eskimo выпускается в Финляндии уже более полувека.

Под давлением движения Black Lives Matter в Финляндии решили переименовать мороженое эскимо.

Об этом сообщает Yle.

Как сообщается, уже в следующем году мороженое Pingviini Eskimo получит новое название. Классическое мороженое на палочке будет называться Puikko. Это слово означает как палочку, на которой держится мороженое, так и само мороженое на палочке.

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В компании-производителе рассказали, что задумывались над сменой названия уже давно, в основном из-за отзывов потребителей.

"Хотя в финском языке слово eskimo и не является оскорбительным, всё равно речь идет о группе людей, у которых есть право самим определять, как они хотят называться. Большинство представителей коренных народов Гренландии и Канады предпочитают другие термины, и мы уважаем их желание", - заявили производители.

Отметим, что мороженое под брендом Eskimo стало выпускаться в Финляндии в 1968 году.

Движение Black Lives Matter: что о нем известно

Движение Black Lives Matter, которое появилось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими.

В связи с происшествием, по всей америке прокатилась волна протестов. Например, в американском городе Портленд протестующие осквернили, а затем повалили памятник первому президенту и одному из основателей США Джорджу Вашингтону.

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Автор: УНИАН