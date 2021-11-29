Посол заявил, что их "выгоняют".

30 января 2022 года еще 27 российских дипломатов покинут Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет Голос Америки.

По его словам, российских дипломатов и их семьи выдворяют из США.

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей – 27 человек с семьями… Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом", – сказал Антонов в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

Читайте такжеГермания призвала США отказаться от санкций против российского "Северного потока-2"Ранее в России заявили, что с 2016 года более 100 российских дипломатов с семьями уехали из США.

Высылка российских дипломатов

Как ранее сообщал УНИАН, двухпартийная группа сенаторов США призвала президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США, если не будет расширен штат американского посольства в Москве.

По их словам, в России находились лишь около 100 американских дипломатов, а в США - 400 российских.

Позже Россия предложила США снять все введенные ранее ограничения на работу дипломатических представительств.

Автор: Людмила Жерновская