В РФ заявили, что не стремятся к дальнейшей эскалации.

Россия предложила США снять все введенные ранее ограничения на работу дипломатических представительств.

Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Они обсудили дипломатические отношения между странами.

"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЕдва выйдя из изоляции, Путин чем-то заболел: кашляет на совещанияхВ России отметили, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона" способно привести к дальнейшей деградации их отношений.

Ранее сообщалось, что двухпартийная группа сенаторов США призвала Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов из США.

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Автор: Людмила Жерновская