В ЕС обещают помочь совместить восстановление Украины с реформами / фото УНИАН, Вячеслав Ратинский

Европейский Союз поможет отстроить экономику Украины в сочетании с проведением необходимых реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель во время выступления на Международной донорской конференции в Варшаве, посвященной Украине.

"Мы поможем отстроить вашу экономику: дома, школы, больницы, предприятия. Будущее безопасной и цветущей Украины зависит от финансирования на восстановление в сочетании с необходимыми реформами. И это не о долгосрочной перспективе, это о сейчас. Мы должны также гарантировать, что получим максимальный эффект от каждого евро. И ЕС поможет совместить восстановление с реформами, которые помогут изменить Украину", - подчеркнул президент Евросовета.

Напомним, по словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляєн, для восстановления после войны, которую развязала Россия, понадобятся сотни миллиардов евро: перед Европой стоит задача о помощи Украине в восстановлении после войны. Речь идет о восстановлении медицинских учреждений, заводов.

Президент Еврокомиссии считает, что Европа должна помогать Украине в восстановлении.

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Как сообщал УНИАН, 70% украинцев поддерживают мобилизацию мужчин для восстановления страны вместо службы в ВСУ.

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