Речь идет о совместном брифинге с Ли Хуэем.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел брифинг по ситуации с безопасностью в Украине и другим актуальным вопросам для делегации Китайской Народной Республики во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем.

Об этом он проинформировал в Telegram. Ермак напомнил, что поездка китайского коллеги осуществляется во исполнение предварительных двусторонних договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина 26 апреля 2023 года.

"Мы рассказали о ситуации на поле боя, функционировании "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных РФ украинских детей. Китайской делегации продемонстрировали образцы обломков сбитой ракеты производства КНДР и другие элементы средств поражения, которые были переданы РФ и применяются ею для атак по территории Украины", - заявил Ермак.

Также, по его словам, во время встречи были освещены случаи грубого нарушения РФ Женевской конвенции об обращении с пленными. Китайская сторона была проинформирована об усилиях Украины в направлении возвращения незаконно задержанных Россией украинских граждан и вывезенных детей.

Кроме того, как заявил глава ОП, обсудили с Ли Хуэем перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановления территориальной целостности и суверенитета нашего государства на основе Украинской формулы мира.

"Также был поднят вопрос о возможности содействия китайской стороны в прекращении насильственной депортации украинских детей, обмене пленными, демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС, обеспечении ядерной безопасности и других международных инициатив нашего государства. Рассказал о мерах по реализации Формулы мира и о подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии", - рассказал Ермак.

Спецпредставитель Китая начал турне по Европе

3 марта спецпредставитель Китая начал европейское турне с России. Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что Китай готов "продолжать свои усилия по содействию мирным переговорам, выступать посредником и достигать консенсуса между Россией, Украиной и другими соответствующими сторонами, а также способствовать окончательному политическому урегулированию кризиса в Украине".

В российском МИД заявили, что между сторонами "состоялся очень активный и обстоятельный обмен мнениями на тему украинского кризиса". "Было отмечено, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности", - подчеркнули там.

Также заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский провел встречу в Варшаве с Ли Хуэем, во время которой они обсудили агрессию РФ против Украины. Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши.

В Варшаве подчеркнули, что поддерживать жертву агрессии является не только правом, но и обязанностью всех членов международного сообщества, среди которых и постоянные члены Совета безопасности ООН.

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