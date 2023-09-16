Президент утверждает, что Швеция "посылает террористов на демонстрации под охраной шведской полиции".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле, как сообщал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Однако теперь турецкий лидер снова заговорил об условиях, которые Швеция должна выполнить, чтобы Анкара одобрила ее заявку на вступление, и ставит под сомнение то, парламент примет решение в пользу Стокгольма.

"Прежде всего, Швеция должна выполнить свой долг. Швеция выполняет свою роль? Говорят, подготовили для нас закон. Недостаточно подготовить закон. Надо обеспечить выполнение закона. Что это значит, если Швеция изменяет Конституцию или закон, но посылает террористов на демонстрации под охраной шведской полиции? Это означает, что они не выполняют своих обязанностей. Это означает, что на улицах Стокгольма продолжаются теракты. Тогда данные нам обещания не выполняются. Каждый должен оценить, какое отношение к этому вопросу у моего парламента, когда обещания не выполняются. ... Я не могу предсказать, какое решение примет мой парламент. ... Какое решение примет наш парламент, это на усмотрение нашего парламента", - сказал Эрдоган на брифинге перед его отлетом в США для участия в заседании Генассамблеи ООН, пишет TRT Haber.

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Блокирование вступления Швеции в НАТО - это надо знать

В последние месяцы Швеция, стремящаяся вступить в Североатлантический альянс, ожидает одобрения ее заявки всеми членами НАТО. Заявку еще не одобрили две страны альянса - Турция и Венгрия.

Турция требовала от страны экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и борьбы с "терроризмом". Также Эрдоган заявлял, что разблокирует заявку Швеции, если та поможет Турции со вступлением в ЕС.

В июле Анкара согласилась ратифицировать заявку. Эрдоган сообщал, что турецкий парламент сможет принять окончательное решение не раньше октября.

Будапешт заявлял, что хочет большего уважения со стороны Швеции, и обвинял Стокгольм в чрезмерной критике в свой адрес. В то же время Венгрия обещала завершить процесс ратификации заявки Швеции, когда это сделает Турция. Но на этой неделе Венгрия выдвинула Швеции новые обвинения.

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