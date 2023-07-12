Турецкий парламент соберется на заседание только осенью.

Турция не сможет одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО как минимум до октября, поскольку турецкий парламент не будет заседать до осени. Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган на пресс-конференции в Вильнюсе, где завершился саммит НАТО.

По его словам, непосредственно перед саммитом состоялась его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Мы определили шаги, которые необходимо предпринять в предстоящий период в отношении процесса членства Швеции", – заявил Эрдоган.

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Он уточнил, что речь идет о сотрудничестве двух стран в борьбе с терроризмом, о шведской поддержке стремления Турции в ЕС и о снятии оружейного эмбарго с Турции.

"Полномочиями утверждать протоколы о вступлении Швеции в НАТО наделен парламент, представитель национальной воли. Наши депутаты будут внимательно следить за процессом [выполнения договоренностей]", – сказал Эрдоган.

На уточняющий вопрос о сроках возможного голосования в парламенте за шведскую заявку , турецкий лидер отметил, что есть двухмесячные парламентские каникулы. Только после их окончания можно будет внести этот вопрос на повестку дня депутатов. Осенняя сессия турецкого парламента стартует 1 октября.

Швеция добивается согласия Турции на вступление в НАТО

Уже больше года Турция тормозит вступление Швеции в НАТО из-за некоторых разногласий, в основном связанных с деятельностью курдских диссидентов и антитурецких активистов в самой Швеции. Перед саммитом НАТО в Вильнюсе Эрдоган заявил, что разблокирует заявку Швеции, если та в свою очередь поможет Турции со вступлением в ЕС.

Примечательно, что Венгрия – вторая страна не давшая свое согласие на членство Швеции в НАТО – обещает снять свои возражения и завершить процесс ратификации заявки, как только Анкара даст собственное согласие.

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