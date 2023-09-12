Статус защиты, который часто есть у украинских беженцев в Германии, не препятствует экстрадиции за подделку документов или взятку.

Украинские власти анонсировали, что будут добиваться экстрадиции уклонистов, выехавших из страны во время полномасштабной войны, чтобы избежать мобилизации. Возможность экстрадиции таких людей из Германии существует, но вероятность этого крайне мала, пишет Deutsche Welle со ссылкой на экспертов.

Процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. По словам представителей Министерства юстиции Германии, дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для экстрадиции.

Однако такие преступления, как предоставление взяток, чтобы не быть мобилизованным, не являются исключениями для экстрадиции. И защищенный статус, который часто есть у украинских беженцев в Германии, не препятствует экстрадиции в этом случае, хоть и может затянуть его, объясняют специалисты.

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Чтобы экстрадиция была возможной, украинские правоохранители должны собрать доказательства, открыть уголовное производство, объявить подозрение или заочно вынести приговор и подать экстрадиционный запрос. Только после этого немецкие суды могут начать рассмотрение относительно его обоснованности.

Руди Фридрих, председатель Connection E.V., которая отстаивает права отказников от военной службы и дезертиров, называет возможность экстрадиции украинских уклонистов "очень гипотетической".

"Мы не знаем, каким может быть обоснование такого запроса на экстрадицию. Можно лишь сказать, что выдача за преступления, предусмотренные военным правом, невозможна, а в отношении других преступлений, то это должно рассматриваться судами в каждом отдельном случае, кроме того, есть возможность обжалования", – отметил он.

Профессор кафедры международного уголовного права в Университете Юлиуса Максимилана в Вюрцбурге Франк Петер Шустер также отмечает, что в Германии отказ от военной службы с оружием по соображениям совести не только возможен, но и гарантируется Конституцией, и это может стать дополнительной преградой для экстрадиции.

Фридрих также акцентирует, что даже в случае начала экстрадиционной процедуры в Германии, уклонисты могут подать прошение об убежище, и тогда, как просители убежища, будут находиться под защитой на протяжении всей процедуры рассмотрения.

По данным МВД Германии, в страну после 24 февраля 2022 года въехало 214 263 украинских мужчин в возрасте 18 до 60 лет. Из них по состоянию на конец июля в Германии оставалось 184 272 человека. Сколько из них попали в Германию и оставались в стране, нарушая украинское законодательство, и сколько бежали от мобилизации с помощью взяток, подделки документов, незаконного пересечения границы или других нарушений, неизвестно. В МВД Германии сообщили, что пока никаких обращений со стороны Киева по экстрадиции мужчин не поступало.

Экстрадиция уклонистов - это надо знать

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинские правоохранительные органы потребуют экстрадиции мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, избегая мобилизации.

Юрист Сергей Савинский объяснял, как механизм экстрадиции будет работать на практике и какие уголовные производства могут открыть в отношении уклонистов.

Министерство внутренних дел Австрии объявило, что не будет экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, проживающих на ее территории.

Правоохранители Польши заявили, что экстрадиция уклонистов возможна при условии, что Украина подаст запрос, а польский суд примет соответствующее решение.

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