По его словам, на саммите не принято ни одного важного решения.

Президент Владимир Путин собрал саммит стран-членов СНГ, потому что понимает, что постсоветское пространство начинает от него отворачиваться.

Такое мнение высказал директор Украинского института будущего, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, комментируя неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге.

"Он понимает, что постсоветское пространство начинает от него (Путина - УНИАН) отворачиваться... Путин понимает, что мягкое "подбрюшье" России и кавказские республики, и закавказские республики, за исключением Беларуси, фактически все начинают от него убегать, и все начинают играть самостоятельную игру, ориентируясь в первую очередь на Китай", - рассказал эксперт.

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Денисенко подчеркнул, что сам саммит был "ни о чем", по итогам не принято ни одного решения, а сам Путин пытался переговорить со всеми участниками, чтобы хоть "как-то закрепить за собой остатки влияния России на постсоветском пространстве".

"Единственная новость, которая оттуда есть, - это совершенно безумная история с подарком колец. Тем более, что половина из участников этого саммита - это мусульмане, а согласно мусульманской традиции носить мужчинам какие-либо кольца, кроме обручальных колец, вообще запрещено", - добавил эксперт.

Самии глав СНГ

Как сообщал УНИАН, 26 декабря состоялся неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге. По итогам встречи президент России Путин подарил участникам перстни с символикой СНГ и надписью "С новым годом 2023".

Служба безопасности Украины в Facebook потролила Путина за подарки лидерам глав государств СНГ, поскольку девять колец власти являются центральными артефактами серии книг Джона Толкина"Властелин колец". В книгах перстни использовал Темный Властелин Саурон - с помощью них он заманивал людей на свою сторону.

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