Подарок от Путина на Новый год 2023 сразу же надел Лукашенко, узнали журналисты.

В РФ президент Владимир Путин перед Новым годом 2023 во время неформального саммита стран Содружества независимых государств подарил участникам восемь перстней с символикой СНГ и поздравительной надписью и словом "Россия", а один оставил себе.

Перстни сделаны из металла, который похож на желтое и белое золото, пишет kommersant.ru.

По его данным, в подарок кольца получили премьер Армении Никол Пашинян, псевдопрезидент Беларуси Александр Лукашенко, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

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Стоит отметить, что мужчинам, которые исповедуют ислам, нельзя носить золотые кольца. Таким образом, лидер россиян поставил в неловкое положение глав мусульманских государств.

Лукашенко сразу же сразу же надел кольцо.

Служба безопасности Украины в Facebook потроллила Путина за подарки лидерам глав государств СНГ, поскольку девять колец власти являются центральными артефактами серии книг Джона Толкина "Властелин колец". В книгах кольца использовал Темный Властелин Саурон - с их помощью он привлекал людей на свою сторону. Те, кто надевал кольца, превращались в призраки. Саурон раздал магические кольца девяти королям.

"Прочитали, что "за поребриком" один военный преступник сделал девять колец и думает, что это ему поможет нас победить. Мы читали Толкина и у нас для него только плохие новости", - отметили в СБУ.

Интересные "мистические" новости РФ

Напомним, российских оккупантов в Украине уже давно называют орками - это еще одни персонажи из книг Толкина "Властелин колец". Орки - это злобный, варварский народ, который подчиняется Саурону.

Стоит отметить, что в начале ноября журналист Виталий Сизов говорил, что Владимир Путин и его окружение "подсели" на русских оккультистов и философов-традиционалистов.

До этого российский историк, политический аналитик, публицист Валерий Соловей утверждал, что президент РФ решился на полномасштабное вторжение в Украину после обряда с шаманами.

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