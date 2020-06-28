В Калифорнии экс-сотрудник Walmart устроил стрельбу по бывшим коллегам: есть погибшие и раненые

Свидетели слышали от 50 до 60 выстрелов, а также видели, как в здание врезался белый автомобиль.

В распределительном центре сети супермаркетов Walmart в Калифорнии мужчина с винтовкой устроил стрельбу. Два человека, включая самого стрелка, погибли еще четверо – ранены.

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Как сообщает NYT, стрелок – 31-летний мужчина, был бывшим сотрудником Walmart. Свидетели слышали от 50 до 60 выстрелов, а также видели, как в здание врезался белый автомобиль.

На место прибыла полиция, полициейские застрелили преступника в перестрелке.

Помимо стрелка, погиб один из сотрудников Walmart, еще 4 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее в США на военной базе произошла стрельба. Федеральное бюро расследований заявляет, что убитым подозреваемым в нападении на военной базе в Техасе оказался 20-летний Адам Алим Алсали.

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