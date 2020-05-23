Подозреваемый был уроженцем Сирии и имел гражданство США.

В США на военной базе произошла стрельба. Федеральное бюро расследований заявляет, что убитым подозреваемым в нападении на военной базе в Техасе оказался 20-летний Адам Алим Алсали.

Ранее в ФБР сообщили, что стрельба «связана с терроризмом», сообщает Радио Свобода.

В результате инцидента пострадал моряк, который работал на контрольно-пропускном пункте через который нападающий пытался пройти. Моряк был ранен, но смог активировать шлагбаум, не давая нападающему попасть на базу.

Читайте такжеВ США из машины расстреляли поминальную процессию

По данным ФБР, нападавшего застрелили на месте, а военный, которого он ранил, получил незначительные ранения, и после оказания медицинской помощи покинул больницу.

Знакомый со следствием представитель правоохранительных органов США заявил, что Алсали был уроженцем Сирии и имел гражданство США.

ФБР анализирует сообщения в социальных сетях, следователи считают, что нападающий высказался в поддержку экстремистских групп, в частности «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове.

По данным SITE Intelligence Group, которая осуществляет мониторинг активности боевиков в интернете, аккаунты в социальных сетях, соответствующих профилям Алсали в Twitter, Facebook и WhatsApp, поддерживали радикальных клериков и боевиков.

Военно-морской аэродром Корпус-Кристи проводит обучение пилотов. На базе в Техасе нет иностранцев или иностранных студентов.

Как сообщал ранее УНИАН, мужчине, который вчера ночью застрелил из охотничьего ружья 7 человек на Житомирщине, сообщено о подозрении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram