Он считает вступление Украины в НАТО после войны неизбежным.

По итогам войны, развязанной Россией, Украина станет самой сильной армией Европы, считает бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

В интервью Rzeczpospolita он отметил, что украинские военные хорошо осваивают новую технику.

"С начала этой войны украинцы использовали то, что получили. Нет ничего из того, чего боялся Запад: что это будут выброшенные деньги, выброшенное оружие и тому подобное. Украинцы умеют этим пользоваться, из них получаются выдающиеся воины. .... Нет сомнений, что когда эта война закончится, у нас будет самая сильная и опытная армия в Европе - и это будет украинская армия", – сказал он.

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Он также считает вступление Украины в НАТО после войны неизбежным.

"Нам из соображений безопасности и из-за того, что произошло, будет нужна Украина", — сказал он.

Украина в рейтинге сильнейших армий мира

Война в Украине стала испытательным полигоном для новейших военных разработок – как собственно украинских, так и западных. Это констатировали как иностранные СМИ, так и украинские власти. Летом 2022 года министр обороны Алексей Резников также заявлял, что сегодня Украина — это огромный полигон, где испытываются современные технологии военного характера.

В частности, война в Украине уникальна тем, что это первая масштабная война беспилотников. Беспилотники интегрированы в каждый этап боевых действий.

За год полномасштабной войны Вооруженные силы Украины, которые в течение долгих лет улучшали свои позиции в рейтинге армий мира Global Firepower, поднялась с 22-го на 15-е место

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