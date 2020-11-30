Байден травмировал ногу / фото REUTERS

Избранный президент США Джо Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой.

Как пишет Reuters со ссылкой на информацию штаба политика, 78-летний Байден поскользнулся. 

В кратком заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу. В воскресенье Байдена осмотрел ортопед в штате Делавэр. Уже опубликованы фото кортежа Байдена возле медучреждения, однако в здании журналисты его не сопровождали.

Кортеж Байдена / REUTERS
Байден приехал в больницу / REUTERS 

Выборы в США 2020: что известно

  • Выборы президента США состоялись 3 ноября.
  • Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
  • По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
  • 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: Юрий Годован