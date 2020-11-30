Избранного президента США осмотрели врачи.

Избранный президент США Джо Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой.

Как пишет Reuters со ссылкой на информацию штаба политика, 78-летний Байден поскользнулся.

В кратком заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу. В воскресенье Байдена осмотрел ортопед в штате Делавэр. Уже опубликованы фото кортежа Байдена возле медучреждения, однако в здании журналисты его не сопровождали.

Выборы в США 2020: что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован