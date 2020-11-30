Байден травмировал ногу / фото REUTERS
Избранный президент США Джо Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой.
Как пишет Reuters со ссылкой на информацию штаба политика, 78-летний Байден поскользнулся.
В кратком заявлении офиса демократа говорится, что инцидент произошел в субботу. В воскресенье Байдена осмотрел ортопед в штате Делавэр. Уже опубликованы фото кортежа Байдена возле медучреждения, однако в здании журналисты его не сопровождали.
Кортеж Байдена / REUTERS
Байден приехал в больницу / REUTERS
Выборы в США 2020: что известно
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram